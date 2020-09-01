Президент выступил во время всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции. Владимир Путин заверил, что в России не запланирован полный переход на дистанционное обучение.

Президент выступил во время всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции. Владимир Путин заверил, что в России не запланирован полный переход на дистанционное обучение.По мнению российского лидера, это нецелесообразно. Владимир Путин отметил, что дистанционное обучение может только дополнять знания."Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный", – заявил глава государства. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению", – высказался президент России.Отметим, всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".Как писали "Дни.ру", с 1 сентябре в школах вводятся новые правила. Так, учебные заведения должны организовать свое пространство из расчета 2,5 квадратных метра на ученика или обеспечить обучение в несколько смен. На входе в здание будут измерять температуру и заносить данные в специальный журнал. Тех, кто болен, будут отправлять домой. Согласно новым законам, ребенка можно будет перевести на домашнее обучение.Напомним, из-за пандемии коронавируса российские школьники не посещали учебные заведения. На некоторое время страна перешла на . Теперь же ученики вновь вернулись в классы.