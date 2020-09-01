Невестка писателя Владислава Крапивина Лариса раскрыла причину его смерти, передает сайт . Она объяснила, что у того не выдержало сердце. Проблемы с ним возникли после инсульта. Напомним, ..

Невестка писателя Владислава Крапивина Лариса раскрыла причину его смерти, передает сайт "". Она объяснила, что у того не выдержало сердце. Проблемы с ним возникли после инсульта.Напомним, Владислав Крапивин ушел из жизни ранним утром 1 сентября. Знаменитому детскому писателю было 80 лет. Сообщается, что до этого он успел попасть в больницу с инсультом, после чего у него заподозрили коронавирус.Тест болезни не обнаружил, после его Крапвина выписали из больницы. При этом, как сообщается, писатель чувствовал себя даже хуже, чем перед поступлением в медицинское учреждение.