Владимир Николаевич обещал, что часть из вопросов постараются решить, как можно быстрее.

Первое сентября для особенных детей. Председатель Законодательного собрания, секретарь регионального отделения "Единой России" Владимир Киселев встретился с активистами общественной организации детей-инвалидов "Владимирские ангелы".Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области: «Сегодня органы власти оказывают поддержку семьям с детьми-инвалидами, но, безусловно, эта поддержка недостаточна. Мы обсудили сегодня нюансы, касающиеся поддержки этих семей, есть вопросы сложные, которые требуют больших денежных вливаний, которые за месяц и даже за год решить сложно, но есть вопросы, которые лежат на поверхности и такие вопросы мы постараемся решить».Встречаначалась с подарков детям, которые пошли в первый класс. В ответ малыши подарили поделки, сделанные своими руками. На встрече родители передали Владимиру Киселеву обращение, в котором перечислили все волнующие их вопросы. В частности, могут ли семьи с детьми-инвалидами претендовать на бесплатные земельные участки? Каков сегодня порядок использования социального проездного для сопровождающего "особенного" ребенка? Почему до сих пор много мест, куда ребенку-инвалиду физически невозможно попасть?Владимир Николаевич обещал, что часть из вопросов постараются решить, как можно быстрее.