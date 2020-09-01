«Ростелеком» поддержал трансляцию гала-концерта Дениса Мацуева «ALMA MATER: «Новые имена» в Суздале» . Как цифровой партнёр мероприятия национальный провайдер провёл оптику в амфитеатр

«Ростелеком» поддержал трансляцию гала-концерта Дениса Мацуева «ALMA MATER: «Новые имена» в Суздале» . Как цифровой партнёр мероприятия национальный провайдер провёл оптику в амфитеатр Главного туристического комплекса (ГТК) г. Суздаля. Летняя творческая школа фонда «Новые имена» проходит в Суздале с 2017 года, объединяя юных талантливых музыкантов, поэтов и художников. Ее воспитанниками стали многие современные звезды классической