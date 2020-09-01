Прокуратура города Владимира утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Владимирский мясник».

По информации Генпрокуратуры России, директор ООО «Владимирский мясник». обвиняется в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ).Напомним, что еще в 2014 году директор компании направил заявку в департамент предпринимательства, торговли и сферы услуг Владимирской области о получении субсидии для возмещения части затрат, связанных с уплатой первоначального взноса по договору лизинга, заключенного для приобретения транспорта.Пи этом он скрыл обстоятельства, которые помешали бы ему получить субсидию на тягачи и другой желаемый транспорт. Как стало потом известно, техника которую он хотел приобрети в лизинг, была, как говорится, бу, то есть, не новой. Но в документах на транспорт о старых владельцах не сообщалось. «Владимирский мясник» получил субсидию в размере 1,7 миллиона рублей. Когда нарушение раскрылось, уголовное дело направили для рассмотрения в Октябрьский районный суд города Владимира.При этом, известно, что предприятие сейчас находится в процессе банкротства.