Незаконный мусор нашли в Судогодском районе.

Несанкционированные свалки обнаружили в Судогодском районе рядом с деревней Высоково. Туда незаконно сваливали и твердые коммунальные отходы, проще говоря, бытовой мусор, крупный и мелкий, и строительные отходы и крупногабаритные предметы.Как сообщила пресс-служба администрации Владимирской области, прокуратура Судогодского района, привлекая специалистов Государственной инспекции административно-технического надзора администрации Владимирской области и управления Россельхознадзора по Владимирской области, провела проверку соблюдения природоохранного законодательства.Специалисты выяснили, что данные свалки образовалась на земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в федеральной собственности.В этой связи прокурор обратился в Октябрьский районный суд города Владимира с иском к Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, в котором потребовал обязать ответчика ликвидировать свалки.Иск прокурора удовлетворен в полном объеме. Решение суда в законную силу пока не вступило.