28 сентября страховой компании «Согласие» исполняется 27 лет. В честь дня рождения компания продолжает добрую традицию, благодарит клиентов, агентов и партнеров за оказанное доверие и ..

28 сентября страховой компании «Согласие» исполняется 27 лет. В честь дня рождения компания продолжает добрую традицию, благодарит клиентов, агентов и партнеров за оказанное доверие и приглашает принять участие в розыгрыше 270 призов.С 1 по 27 сентября включительно «Согласие» проводит масштабный розыгрыш призов – среди всех клиентов компании, заключивших или продливших договоры страхования в период проведения розыгрыша, случайным образом будут выбраны 270 победителей. Каждый из них получит подарочную карту номиналом 5000 руб. Победители будет объявлены на сайте в течение 10 суток с даты окончания розыгрыша.В розыгрыше принимают участие клиенты, которые впервые или повторно приобрели полис страхования по страховым продуктам, подробный перечень которых определен правилами розыгрыша. С их перечнем, а также с другими условиями участия в розыгрыше можно ознакомиться по ссылке .А если договор победившего клиента заключен посредником, то продавец также получит приз – подарочную карту номиналом 5000 руб. Условия участия в розыгрыше для продавцов размещены по ссылке .Расскажите о розыгрыше «Согласия» друзьям – возможно, именно они окажутся победителями. Спасибо за доверие!Бизнес