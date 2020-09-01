Третью неделю в Белоруссии проходят уличные шествия против действующего режима. Примечательно, что до сих пор действия граждан никем не координировались. Журналисты узнали, кто может скоро стать во главе демонстрантов.

Третью неделю в Белоруссии проходят уличные шествия против действующего режима. Примечательно, что до сих пор действия граждан никем не координировались. Журналисты узнали, кто может скоро стать во главе демонстрантов.Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова дала большое интервью. Политик подтвердила, что готова взять на себя ответственность и стать лидером протестных акций в Белоруссии."Месяц назад я бы сказала, что нет. А сейчас со мной происходят трансформации очень большие", – отметила оппозиционер. Она добавила, что последние недели ей даются очень тяжело.Колесникова рассказала, что огромную поддержку ей оказывают соратники. Кроме того, у политика есть очень сильная мотивация. Она не может спокойно жить, пока в стране есть политзаключенные.По словам оппозиционера, главная цель протестов – повторные выборы главы Белоруссии, сообщает "Коммерсантъ". Процедура должна быть справедливой и прозрачной.Напомним, голосование состоялось 9 августа. Согласно данным Центризбиркома, большинство граждан – 80% – поддержали действующего лидера Александра Лукашенко.17 Авг 2020 в 4:07 PDTЕго главный соперник Светлана Тихановская получила 10% голосов. После объявления итогов выборов политик была вынуждена покинуть страну из-за давления властей.В середине августа она объявила о создании Координационного совета оппозиции, в который войдут самые известные и авторитетные жители страны. Они займутся вопросом обеспечения мирного трансфера власти.