Злоумышленица на протяжении длительного времени, имея доступ к жилищу потерпевшей, похищала денежные средства и отправляла их родственникам...

«Сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОУР МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержана 28-летняя иностранка, подозреваемая в краже», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть МО МВД России «Троицкий» г. Москвы обратилась жительница столицы с заявлением о краже. Потерпевшая рассказала, что несколько месяцев была за границей, а когда вернулась, обнаружила пропажу денежных средств, ювелирных изделий и личных вещей. Общий материальный ущерб составил 1,5 млн. рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории поселения Первомайское сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя иностранка, которая работала в доме у потерпевшей.Установлено, что подозреваемая на протяжении длительного времени, имея доступ к жилищу потерпевшей, похищала денежные средства и отправляла их родственникам.Следственным отделом МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО8 (926) 941-46-57