Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто. Во время беседы оппозиционер прокомментировала создание резерва сотрудников правоохранительных органов России по просьбе Александра Лукашенко.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто. Во время беседы оппозиционер прокомментировала создание резерва сотрудников правоохранительных органов России по просьбе Александра Лукашенко.Протесты в Белоруссии проходят мирно, но количество демонстрантов, вероятно, пугает Александра Лукашенко. Недавно он обратился к Владимиру Путину с просьбой организовать резерв российского ОМОНа, который в случае острой необходимости мог бы навести порядок в республике. Российский лидер дал согласие.Светлану Тихановскую обеспокоило такое решение политиков. Оппозиционер решила напомнить, что отношения Белоруссии и России могут испортится, если сотрудники правоохранительных органов по приказу Путина появятся на улицах республики. Тихановская уверена, что такое вмешательство станет нарушением суверенитета страны.Также Светлана Георгиевна во время встречи с Пеккой Хаависто заявила, что оппозиция готова вступить в диалог с Лукашенко, чтобы выйти из сложившейся ситуации.Однако Александр Григорьевич не желает идти на переговоры. Многие политологи заметили в поведении президента желание взять народ измором. Эксперты считают, что такими темпами .