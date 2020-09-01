1 сентября во Владимирской области запрещено продавать алкоголь, но не все магазины соблюдают постановление.

Напомним, что вот уже шесть лет в День знаний во Владимирской области запрещают розничную продажу любой алкогольной продукции в соответствии с областным законом № 111 от 14.10.2014.Ограничения не распространяются лишь на предприятия общественного питания.Сегодня, как и всегда, в большинстве магазинов области витрины и полки с алкоголем были затянуты лентами, и на кассах алкогольную продукцию не пробивали. Но не все смогли удержаться от нарушений.Напомним, что граждане могут сообщить о том, что магазин торгует алкоголем в День знаний, на «горячую линию» 53-33-14, 35-53-49, 53-11-36. И ответственные люди действительно находятся. Сегодня уже три раза полиция выезжала по звонку о том, что торговая точка продает"запрещенку". Контролирует соблюдение закона рабочая группа, которая была создана в департаменте предпринимательства. В ее составе - представители департамента предпринимательства, региональных управлений МВД России и Роспотребнадзора, ОНФ, областной общественной организации по борьбе с наркоманией и алкоголизмом «Пересвет».