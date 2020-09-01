Белорусская оппозиция пока не смогла добиться от властей уступок. Проводить новые выборы и уходить с поста президента Александр Лукашенко не собирается. Политолог Андрей Казакевич рассказал о дальнейших действиях оппозиции.

Белорусская оппозиция пока не смогла добиться от властей уступок. Проводить новые выборы и уходить с поста президента Александр Лукашенко не собирается. Политолог Андрей Казакевич рассказал о дальнейших действиях оппозиции.Кавалерийского наскока у белорусской оппозиции не получилось. Власть, придя в растерянность в первые дни протеста, смогла восстановить контроль над ситуацией. Противники Александра Лукашенко продолжают собирать многотысячные митинги и призывают его уйти в отставку, но Батька отказывается идти на уступки.Андрей Казакевич уверен, что так просто насиженное кресло президент не оставит. У протестного движения осталась единственная возможность переломить ситуацию в свою пользу – систематическое и регулярное давление на власть. Эксперт призвал оппозицию продолжать борьбу. "Других вариантов я не вижу", – сказал политолог.Анонсированное Александром Лукашенко изменение Конституции не позволит выйти из политического кризиса, считает эксперт. По его мнению, инициатива потонет в бесконечных обсуждениях.На компромисс Лукашенко может пойти только под давлением, полагает Казакевич. На уступки он сможет пойти только при продолжении протестного движения и как следствие – нарастании экономических проблем и внешнеполитического давления, считает эксперт.Созданный на волне протестов Координационный совет оппозиции борьбу против Лукашенко возглавить не может, заявил Казакевич. В противном случае его члены рискуют быстро лишиться свободы, приводит мнение политолога портал Thinktanks.by.Об изменении Конституции Александр Лукашенко заговорил еще до президентских выборов. Батька указал на необходимость перераспределения власти на низовые уровни – к руководителям регионов и муниципалитетов. При этом глава государства допустил новые выборы после принятия поправок.Оппозиция считает, что таким образом Лукашенко намерен снизить градус протеста, дождаться стабилизации ситуации и укрепить свою власть. На диалог с Координационным советом президент идти отказывается. Своих оппонентов белорусский лидер назвал "нацистами и прикорытниками".