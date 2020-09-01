В этом году, к сожалению, из-за коронавируса общешкольных линеек не будет, они пройдут только для первоклассников и будущих выпускников.

Сегодня стартует новый учебный год. Школьный порог переступят более 130 тысяч учеников. В этом году, к сожалению, из-за коронавируса общешкольных линеек не будет, они пройдут только для первоклассников и будущих выпускников. Остальные школьники пройдут по своим классам. Коронавирус внес коррективы и в организацию процесса обучения. Главная задача - минимизировать контакты школьников друг с другом. Но есть и плюсы: на время пандемии дежурство по классу для учеников будет отменено: убирать и дезинфицировать кабинеты будут сотрудники школ или сторонние организации.