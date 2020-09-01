Видеопанель, установленная в рекреации первого этажа, будет использоваться для демонстрации контента о деятельности школы.

Специалисты провайдера подключили услугу «Ростелеком Экраны» для средней общеобразовательной школы № 41 во Владимире. Видеопанель, установленная в рекреации первого этажа, будет использоваться для демонстрации контента о деятельности школы: расписание уроков, результаты тестов и экзаменов, анонсы мероприятий и других важных событий. 1 сентября, после традиционной школьной линейки, «Ростелеком» провел презентацию сервиса, на которой учителя, ученики и родители смогли ознакомиться с возможностями услуги.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Современные технологии, применяемые в образовательных учреждениях, помогают превратить учебу в увлекательный процесс, упрощают коммуникацию между учениками и педагогическим составом. Именно поэтому школа № 41 воспользовалась сервисом “Ростелеком Экраны”. Услугой легко управлять: так, администрация школы может за считанные минуты вносить изменения в информационный контент для учеников, а ребята смогут уже с утра ознакомиться с меню школьной столовой ,узнать о расписании кружков или секций».Дмитрий Ковригин, директор школы №41 г.Владимира:«Наша школа — старается идти в ногу со временем, используя самые современные решения по цифровой трансформации обучения. В обучении мы задействовали разные формы работы для гармоничного и современного развития детей. У нас развиваются такие инновационные направления как робототехника, 3D-моделирование. Современные технологии позволяют ученикам пройти курс обучения обучаясь на дому или даже в другой стране. У нас обучаются почти полсотни старшеклассников, в том числе те, кто по состоянию здоровья вынужден учиться на дому. У наших ребят впереди - грандиозные планы, и услуга “Ростелеком Экраны” помогает нам двигаться в направлении цифровизации школы».Система умных экранов от «Ростелекома» используется не только в образовании, но и в других сферах деятельности. Программное обеспечение платформы «Ростелеком Экраны» позволяет удаленно управлять визуальным контентом на объединенных в сеть видеопанелях и видеостенах. Дополнительно к базовому функционалу услуги можно подключить модуль видеоаналитики, который распознает людей, находящихся вблизи цифрового экрана, определяет их половую принадлежность и возраст, после чего выводит на экран информацию, настроенную под конкретную группу.Сочетание всех этих инструментов позволяет транслировать специально подобранный под аудиторию контент, определять его эффективность и, таким образом, привлекать новых клиентов, повышать средний чек покупателя и увеличивать объемы продаж. Подробности о сервисах и стоимости услуг компании можно найти на а также узнать по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 30 00.