Смертельная авария в Добром. 31 августа в районе 10 вечера разбился мотоциклист — житель Вязниковского района. Предварительно, его подрезал легковой автомобиль. 29-летний житель

Смертельная авария в Добром. 31 августа в районе 10 вечера разбился мотоциклист — житель Вязниковского района. Предварительно, его подрезал легковой автомобиль. 29-летний житель Камешковского района на «Шевроле Нива» двигался по левой полосе в сторону улицы Юбилейной. На перекрёстке водитель решил развернуться, но не уступил дорогу мотоциклу «Хонда», который ехал прямо. В итоге мотоциклист протаранил «Ниву».