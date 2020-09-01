Две девушки – Галя и Алина – вошли в число победителей.

Две девушки – Галя и Алина К. – вошли в число победителей. Работу Галины выбрал Еврейский Музей и Центр толерантности, а рисунок Алины понравился ГМЗ «Ростовский кремль». Следует отметить, что Алина побеждает в конкурсе второй год подряд.В жюри конкурса вошло представители 26 музеев – партнёров проекта из разных городов России. Каждый музей выбирал в качестве победителя две понравившиеся работы. Это было нелегко, ведь на конкурс на тему «Колесо в произведениях искусства» были представлены более 400 рисунков от ребят из разных уголков нашей страны.Девочки из Кольчугино, посещающие изостудию «Вдохновение», интерпретировали такие произведения живописи, как «Тарасконские дилижансы» Винсента Ван Гога, «За прялкой» Константина Маковского, «Комната» и «Супрематизм» Ольги Розановой, «Большое колесо» Марка Шагала, «Ритм цвета» Сони Делоне.