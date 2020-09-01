В Коврове за два дня трое детей пострадали в ДТП.

В Коврове за два дня трое детей пострадали в ДТП. По информации , 28 августа на проспекте Ленина37-летняя женщина за рулем«SUV T11 VORTEX TINGO» сбила на пешеходном переходе 12-летнюю девочку, а та упала на подругу. Школьницы получили ушибы.А 30 августа на улице Комсомольской 56-летний водитель «Лады» сбил 12-летнего ребенка, который шел по переходу. У пешехода черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.Напомним, . 15-летнюю девочку в тяжелом состоянии перевезли в столичную клинику, вторая в ОДКБ Владимира.По информации регионального УМВД, за прошедшую неделю на территории области зарегистрировано 46 ДТП с пострадавшими, 3 человека погибли и 56 получили ранения, в том числе травмированы 6 детей.