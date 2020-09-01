Фигурантка получала денежное вознаграждение за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.

Дознавателями ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней безработной жительницы города Покров. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Участковыми уполномоченными полиции установлено, что весной текущего года местная жительница направила в территориальный отдел по вопросам миграции три уведомления о прибытии уроженцев среднеазиатских республик с указанием места их проживания в квартире по месту своего жительства. Намерения предоставить помещение для проживания иностранцам, прибывшим в Россию на заработки, у фигурантки не было. В каждом случае женщина получала от иностранного гражданина денежное вознаграждение в размере 1 500 рублей.Расследование уголовного дела продолжается. Проводится проверка на причастность фигурантки к совершению аналогичных противоправных деяний.Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.