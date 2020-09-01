Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как можно преодолеть политический кризис в Белоруссии. По мнению главы ведомства, большую роль в этом сыграет реформа Конституции.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как можно преодолеть политический кризис в Белоруссии. По мнению главы ведомства, большую роль в этом сыграет реформа Конституции.Во вторник, 1 сентября, Сергей Лавров выступил перед студентами-первокурсниками и преподавателями МГИМО. Дипломат прокомментировал напряженную ситуацию в Белоруссии.Как отметил Лавров, урегулировать конфликт поможет реформа Конституции. Власть и народ смогут вступить в открытый диалог и обсудить волнующие их вопросы, передает .В конце июня белорусский президент заявил о необходимости внесения поправок в основной закон страны. Александр Лукашенко предложил перераспределить полномочия властей разных уровней.В минувшее воскресенье глава страны сообщил о вынесении проекта обновленной Конституции на всеобщее обсуждение. "Чтобы высказали свое мнение, что им нравится, не нравится", – подчеркнул политик.16 Авг 2020 в 7:55 PDTНапомним, массовые акции протеста начались в городах Белоруссии после 9 августа. Многие граждане вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство результатами выборов президента.Александр Лукашенко заявил, что беспорядки в стране были спровоцированы извне. По его мнению, в дестабилизации обстановки заинтересованы некоторые западные страны.По просьбе белорусского президента Владимир Путин . Россияне помогут Александру Лукашенко в случае, если в Белоруссии начнется разбой.