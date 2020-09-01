Мало какое хозяйство может обойтись без лука. Этот ингредиент используется во многих блюдах, а также является народным средством от великого множества болезней. Последнее обстоятельство ..

Мало какое хозяйство может обойтись без лука. Этот ингредиент используется во многих блюдах, а также является народным средством от великого множества болезней. Последнее обстоятельство оказалось как никогда актуально в период эпидемии коронавируса.Многие верили, что обычный лук может стать эффективной защитой от COVID-19. Это обстоятельство не преминуло сказаться на стоимости продукта – за время карантина в России его стоимость подскочила на 30%.У специалистов, впрочем, скептическое отношение к подобным народным лекарствам. "Прежде чем использовать какие-то средневековые методы лечения, нужно знать исходное состояние организма", – цитирует врача Института аллергологии и клинической иммунологии Аллу Рыжих.Она добавила, что надежнее всего в случае недомогания обратиться к специалистам. Лук же, в случае, если коронавирус успел поразить печень и почки человека, только навредит организму.