Ранним утром 1 сентября в возрасте 80 лет ушел из жизни известный екатеринбургский писатель Владислав Крапивин, передает . Сообщается, что он долго болел. В больницу с подозрением на инсульт ..

Ранним утром 1 сентября в возрасте 80 лет ушел из жизни известный екатеринбургский писатель Владислав Крапивин, передает . Сообщается, что он долго болел.В больницу с подозрением на инсульт Владислав Крапивин был доставлен еще в конце июля. Позже у него заподозрили еще и коронавирус, однако первый тест показал отсутствие этой болезни.Из больницы писателя выписали уже 7 августа. При этом состояние его здоровья на тот момент было еще хуже чем до госпитализации.