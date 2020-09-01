День знаний в тридцать третьем регионе. Спустя почти полгода школьники вновь сели за парты...

- День знаний в тридцать третьем регионе. Спустя почти полгода школьники вновь сели за парты.- Музыкальный фестиваль в последний день лета. В Суздале выступил пианист Денис Мацуев.- И приключение совенка на Медном острове. Киржачский краевед и меценат Евгений Федоров представил свою новую детскую книгу.Эти и другие материалы корреспонденты "Вестей" готовят к эфиру. Не пропустите в 14.25 на канале "Россия".