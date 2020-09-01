Виталий Лисакович, знамений нападающий солигорской команды «Шахтер», стал знаменитостью — помимо отличных игровых характеристик, он получил повышенное внимание со стороны двух клубов российской Премьер-Лиги.

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Источники утверждают, что ранее услугами белорусского форварда активно были заинтересованы ЦСКА и «Урал». Зимой 2019 года Виталий уже посещал екатеринбургский клуб, проходя предварительный просмотр, однако на тот момент времени «Урал» принял решение не заключать контракт с нападающим. Болельщики и фанаты строят три версии, почему так произошло:

указанная сумма трансфера чрезвычайно высока;



тренер «Шахтера» сумел переубедить своего форварда;



личные мотивы футболиста.



Свое решение «Урал» не стал комментировать, однако главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб заявил, что настоятельно не рекомендовал бы Лисаковичу делать столь опрометчивый шаг, так как стоит набраться опыта, поиграть за родную команду год-другой, а после пробовать себя на более доступных высотах. Лучшая онлайн букмекерская контора 1xBet — зарабатывай, выводи большие выигрыши и получай только актуальные и свежие новости спорта!

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«Шахтер» рассматривал вариант получения от продажи или аренды Лисаковича другим клубам порядка 1 млн евро. Сумма достаточно внушительная, поэтому быстро отпугивает потенциальных покупателей, которыми выступают клубы Премьер-Лиги. Пока решаются финансовые вопросы, посетите 1xbet.by/line/Esports, ознакомьтесь с текущими новостями в мире киберспорта.

Возможно, в дальнейшем ситуация кардинально изменится, особенно после громкого заявления, что именно Виталий был признан лучшим игроком мая в прошедшем чемпионате Беларуси по итогам опроса, который проводился АБФФ среди представителей СМИ.

Кроме того, 22-летний Лисакович является перспективным нападающим. Так, из 10 матчей в чемпионате Беларуси, он успел забить 4 гола, что является отличным результатом и показателем. Сайт 1xbet.by/line/Esports — надежная и проверенная площадка для заработка быстрых и крупных выигрышей, которые моментально выводятся на карты.

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Нынешний сезон для Лисаковича — это отличная возможность не только показать себя, но и заработать приличные гонорары. Так, только за первые 6 месяцев, он успел не только отыграть 10 матчей, но также отдать две результативные передачи, заинтересовав всех тактикой ведения игры. В перерывах делайте ставки на FIFA eSports Battle Euro 2020 — на сайте 1xBet, забирайте выигрыши и следите за новостями.

Прошлый сезон Виталий с успехом отыграл в составе хорватского «Вараздине», что также положительно повлияло на его востребованность в футбольном мире.

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