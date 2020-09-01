1 сентября – символ новых начинаний и стремлений, рождения оригинальных идей, смелых экспериментов и активизации творческого поиска.

Дорогие ученики и учителя! Преподаватели и студенты! Уважаемые родители!Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года!1 сентября – символ новых начинаний и стремлений, рождения оригинальных идей, смелых экспериментов и активизации творческого поиска.День знаний – общий праздник, наполненный счастливыми воспоминаниями и радостными ожиданиями. Для первоклассников – это первый звонок и первый учитель, начало удивительной школьной жизни, полной новых знаний и открытий. Для будущих выпускников – старт ответственного периода определения жизненного пути. Для студентов – ещё одна ступень лестницы, ведущей к успеху. Для педагогов – очередной этап творчества, труда и поиска.Давняя мудрость «Век живи – век учись» сегодня актуальна, как никогда. Образование становится основой для успешной карьеры, важнейшей составляющей жизненного успеха. Стремительно растущий уровень технологий, развитие научных отраслей, инновационные подходы – всё это требует непрерывного обучения и постоянного совершенствования профессиональных навыков. Именно поэтому во Владимирской области система образования получает особое внимание и приоритетное финансирование. Мы предпринимаем максимум усилий для модернизации и переоснащения учебных заведений по самым современным стандартам, для внедрения лучших инновационных технологий и образовательных программ.В нашем регионе – сильный педагогический состав. Мы верим, уважаемые учителя, что ваша целеустремленность, верность выбранному жизненному пути, ваш талант и профессионализм помогут нашей образовательной системе достигнуть ещё больших успехов. Пусть в вашей жизни будет больше дней, украшенных цветами и детскими улыбками, наполненных тёплыми и добрыми откликами.Плоды труда педагогов – в успехах воспитанников. Школьники региона входят в число победителей всероссийских и международных олимпиад. Уверен, что наше подрастающее поколение покажет себя достойным выдающихся успехов и побед своих предшественников! Наша страна нуждается в творческих и неравнодушных людях, способных эффективно действовать, воплощать в жизнь мечты и двигать Россию вперёд.За громкими победами ребят – не только собственное усердие, каждодневный учительский труд, но и забота родителей. Спасибо вам за вашу поддержку и терпение!Желаю школьникам и студентам – увлекательного обучения и постоянных открытий, педагогам – профессиональных успехов, а родителям – больше поводов для гордости за своих детей.С праздником! В добрый путь!Губернатор области В.В.Сипягин