В этом году акция посвящена 75-летию отечественной атомной промышленности.

СегодняДень знанийво Владимирепрошла всероссийская акция "Бегущая книга". Она проводится с 2018 года.В этом году акция посвящена 75-летию отечественной атомной промышленности. Она призвана вернуть читателя в библиотеки, показать, как изменились они за последние годы. Местом проведения "Бегущей книги" на этот раз стали улицы и площади областного центра.Людмила Крысина, заведующая отделом Центральной городской библиотеки г. Владимира: «Обратить на знания, на библиотеки, так как мы работаем в детской библиотеки, действительно меньше читают. Благо, что еще задают что-то читать, и они читают, а так ведь действительно мало. Источников информации очень много, но а книгу ведь все равно не заменить! Так, что мы обращаем, спрашиваем в первую очередь: «Вы в библиотеки записаны или нет?» И приглашаем в библиотеки, чтобы детки читали, знали больше, были интересными и умными».Вера Куликова