Организована «горячая линия», куда можно сообщить о продаже спиртного.

В День знаний, который во Владимирской области является одним из "сухих" дней в году, было зафиксировано несколько нарушений запрета на розничную торговлю алкоголем.По информации пресс-службы администрации Владимирской области,В ходе мероприятия были определены меры по пресечению продажи алкоголя 1 сентября с использованием возможностей общественников. В адрес УМВД России по Владимирской области направлены списки и адреса магазинов, где возможна продажа алкогольной продукции в день регионального запрета.Кроме того, по обращениям граждан 1 сентября сотрудники Департамента выехали в три торговые точки, где реализовывалась алкогольная продукция. На места была вызвана полиция. Торговля пресечена.Организована «горячая линия», куда можно сообщить о продаже спиртного 1 сентября: 53-33-14, 35-53-49, 53-11-36.После 1 сентябряДепартамент предпринимательства произведёт выгрузку из системы ЕГАИС Росалкогольрегулирования по фактам розничной продажи алкогольной продукции в магазинах региона в День знаний. Для нарушителей предусмотрен штраф от 100 тысяч рублей. На базе Департамента организована «горячая линия»: 53-33-14, 35-53-49, 53-11-36.