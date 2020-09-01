Днем поступило сообщение о том, что заминировано десять владимирских школ.

Только дети успели покинуть школы в свой первый учебный день, как соцсети и СМИ взорвались тревожными сообщениями. После обеда, около часу дня, поступило анонимное электронное сообщение о том, что в школах областного центра зложены бомбы. Экстренные службы оперативно среагировали и эвакуировали десять владимирских школ.К счастью, в это время и дети, и сотрудники разошлись. В образовательных учреждениях почти никого не оставалось. Сейчас спецслужбы обследуют территорию. В мэрии Владимира сообщают, что родители не должны беспокоиться, на учебе этот инцидент никак не скажется. Кстати, перед началом учебного года все образовательные детские учреждения прошли проверки, в тм числе оценили уровень безопасности.