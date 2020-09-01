Школьники начали учебный год со Всероссийских открытых уроков «Помнить — значит знать»

Владимирские школьники начали учебный год со Всероссийских открытых уроков «Помнить — значит знать», посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В открытом уроке по видеосвязи принял участие Президент РФ Владимир Путин. Ранее об этом сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На связь с Президентом России вышли учащиеся школ Крыма, Карелии, Чувашии, Краснодарского и Камчатского краёв, Новосибирской, Курской, Калининградской, Московской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Владимирской, Кировской, Кемеровской областей и Москвы.Наряду со школьниками в онлайн-уроке примут участие курсанты довузовских учебных заведений Минобороны: Тверского суворовского военного училища, Президентских кадетских училищ в городах Кемерово и Петрозаводске, филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.Урок провели учитель истории и обществознания, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» Виктория Скрипникова и телеведущая, журналист, сопредседатель Российского движения школьников Яна Чурикова.(Фото: kremlin.ru)