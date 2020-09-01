Бакалавриат, специалитет, магистратура всего 256 первокурсников.

Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и Государственной службы вновь открыл двери для студентов. Бакалавриат, специалитет, магистратура всего 256 первокурсников.Улыбка чувствуется даже через маску. Новоиспеченные студенты встречают День знаний в университете. Многие из них сдали ЕГЭ выше среднего. У Ивана Листратова из Юрьева-Польского 299 баллов за три экзамена, но в столицу он не поехал, решил учиться во Владимире. Рядом с домом.Иван Листратов, первокурсник по направлению юриспруденция: «Здесь неоднократно мы были, могли оценить атмосферу, которая царит в вузе. Могли оценить отношение преподавателей и иных сотрудников к абитуриентам, к школьникам, к студентам уже. Во-вторых, вуз имеет сильный преподавательский состав, хорошую техническую базу, он предлагает широкие возможности для общественной, и научной деятельности».Родители также смогли познакомиться с Академией. Убедиться в том, что выбрали правильный вуз. В отдельном кабинете шла прямая трансляция из аудитории с первокурсниками.Светлана Степанюк, мама первокурсницы: «Исходили из интересов ребенка. Она сама в первую очередь смотрела, что ей интересно, чем она будет заниматься в дальнейшем. Все это штудировали и остановились именно на этом институте».Хотя праздник в целях безопасности отменили, для ребят сделали фотозону, они смогли весело и креативно запечатлеть свой первый день в вузе на память. Приемная компания на очное отделение в этом году уже завершена, но поступить на "заочку" можно до 6 ноября.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, вице-спикер ЗС Владимирской области: «Увеличивается количество учебных мест. Мы выполнили полностью план по набору на очное отделение. Хотелось бы отметить рост количество заявлений на одно бюджетное место, в среднем конкурс составляет 23 человека на место, практически на все направления подготовки».Ограничений еще много. Например, преподаватели старше 65 лет будут вести лекции дистанционно. Но руководство вуза надеются, что скоро студенческая жизнь войдет в привычное русло.Екатерина Таманова. Андрей Синягин«Вести-Владимир»