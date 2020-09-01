В апреле 2020 года «Генериум» зарегистрировал экспресс-тест, способный обнаружить коронавирус COVID-19.

Издание Forbes впервые опубликовало рейтинг 20 лучших фармацевтических компаний России. Среди лучших в России 3 место заняла Владимирская компания «Генериум».В апреле 2020 года «Генериум» зарегистрировал экспресс-тест, способный обнаружить коронавирус COVID-19. Тест стал первым среди отечественных, который позволяет, используя стандартное оборудование, с точностью более 94% определить наличие коронавируса в течение 40 минут, включая время на пробоподготовку.(Фото: forbes.ru)