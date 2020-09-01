Октябрьский районный суд города Владимира вынес приговор 34-летней местной жительнице Ш.

По информации прокуратуры Владимирской области, Октябрьский районный суд города Владимира вынес приговор 34-летней местной жительнице Ш. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение опасного для жизни тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).Напоним, что 24 августа 2019 года женщина перебрала с алкоголем, поссорилась со своей 82-летней бабушкой и стала избивать ее кулаками, локтями и ногами, куда смогла попасть, в том числе по голове.Впоследствии у пенсионерки обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, множество синяков и кровоподтеков в области груди и на руках.Пожилую женщину забрали в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, и через два дня она умерла.Государственное обвинение по указанному уголовному делу поддерживал прокурор области И.С. Пантюшин.Собранные по делу и представленные стороной обвинения доказательства позволили суду сделать вывод о доказанности вины подсудимой.Приговором суда Ш. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу пока не вступил.