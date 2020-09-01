Мотоциклист попал в аварию в областном центре на Суздальском проспекте.

Вчера вечером в областном центре на Сузальском проспекте около дома №7 произошла трагическая авария. По предварительной информации управления МВД по Владимирской области, житель Вязниковского района 1989 года рождения ехал на мотоцикле по загруженной улице и на глазах у многочисленных свидетелей столкнулся с "Нивой Шевроле". Водитель автомобиля «Нива Шевроле» 1991 года рождения из Камешковского района ехал по левой полосе дороги в сторону улицы Юбилейной и, поворачивая налево, не пропустил мотоцикл «Хонда». Байкер ехал во встречном направлении. Удар был такой силы, что молодой мужчина скончался на месте. Медики приехали на вызов тут же, но реанимационные мероприятия не помогли.Теперь полиция проводит проверку всех обстоятельств аварии. По предварительной версии ГИБДД виноват в произошедшем водитель «Нивы Шевроле», который не соблюдал очередность проезда.