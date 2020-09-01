Это первое сентября запомнится всем! После долгого перерыва возвращение в школу - настоящий праздник.

Это первое сентября запомнится всем! После долгого перерыва возвращение в школу - настоящий праздник. Кстати, линейки из -за соображений безопасности сегодня прошли не везде. Но по словам директора двадцать третьей гимназии, здесь об отмене линейки даже не задумывались.Елена Курицына, директор гимназии №23: «Вы видите волнующиеся лица родителей, наших выпускников, наших малышей первоклассников. Мы немного внесли коррективы, но они не влияют на общее состояние, на общее настроение. У нас со 2 по 10 класс включительно дети уже проводят уроки мужества, проходят первые занятия по сокращенному режиму, праздничный такой вариант».Главные герои дня, конечно, первоклассники. Для них первое сентября - это путешествие в страну знаний. Их ждут интересные уроки и новые знакомства. Артем точно знает, что хочет.«Потому что я хочу учиться».Варвара Малышева, первоклассница: «Чтобы стать умными».И все же - безопасность - в первую очередь. Теперь в каждом классе есть рециркулятор воздуха и дезинфицирующие средства. Обучение будет проходит как очно, так и дистанционно. В 23 гимназии на такой формат перейдут ученики с 5 по 8 классы. Один день в неделю они будут учиться из дома. Это поможет снизить риск заражения. Еще одно нововведение - уроки будут начинаться в разное время, чтобы ученики как можно меньше пересекались друг с другом.Оксана Бойкова: «У меня третий ребенок в 7 класс перешел. Конечно, мы уже готовы ко всему. Хотелось бы непосредственно приходить в школу, видеть учителя глаза в глаза, но посмотрим».Полноценные занятия начнутся 2 сентября. Но за период самоизоляции главный урок ребята уже усвоили - живое общение с друзьями и педагогами ничто не заменит.Юлия Шувалова, Максим Котов«Вести-Владимир»