Также в мэрии Владимира подчеркивают, что накануне все школы и детские сады были проверены на предмет безопасности.

Анонимное электронное сообщение об угрозе взрыва стал причиной эвакуации 10 школ областного центра. По информации официального представителя мэрии Владимира Александра Карпиловича, анонимное сообщение пришло во второй половине дня. К этому времени все торжественные линейки уже были завершены. После получения сигнала в школы оперативно приехали экстренные службы. Специалисты вывели всех из зданий. По словам Александра Карпиловича, такие телефонные атаки никак не сказались на учебном процессе, родители могут не беспокоиться. Также в мэрии Владимира подчеркивают, что накануне все школы и детские сады были проверены на предмет безопасности.