Смерть пожилой женщины наступила через два дня в больнице скорой помощи Владимира.

Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор 34-летней местной жительнице, которая до смерти избила свою 82-летнюю бабушку.По информации областной прокуратуры, трагедия произошла24 августа 2019 года. Осужденнаяв состоянии алкогольного опьяненияв ходе ссоры нанесла своейбабушке удары кулаками, локтями и ногами по голове, туловищу и конечностям.Потерпевшей причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, множественных кровоподтеков в области грудной клетки и верхних конечностей.Смерть пожилой женщины наступила через два дня в больнице скорой помощи Владимира.Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.