Смерть пожилой женщины наступила через два дня в больнице скорой помощи Владимира.
Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор 34-летней местной жительнице, которая до смерти избила свою 82-летнюю бабушку.
По информации областной прокуратуры, трагедия произошла
24 августа 2019 года. Осужденная
в состоянии алкогольного опьянения
в ходе ссоры нанесла своей
бабушке удары кулаками, локтями и ногами по голове, туловищу и конечностям.
Потерпевшей причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, множественных кровоподтеков в области грудной клетки и верхних конечностей.
Смерть пожилой женщины наступила через два дня в больнице скорой помощи Владимира.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.