Владимирская область в числе 13 субъектов Российской Федерации вошла в программу «Ценю жизнь» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Владимирская область в числе 13 субъектов Российской Федерации вошла в программу «Ценю жизнь» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Подписано соглашение о выделении 4 млн рублей на внедрение новых технологий и форм работы с детьми-инвалидами и их семьями. К федеральному гранту регион добавил еще 4,75 млн рублей.Это позволит масштабировать такие практики, как сопровождаемое проживание, служба поддерживающей помощи, домашний микрореабилитационный центр, пункты проката технических средств реабилитации, семейные программы выходного дня, организация детских групп кратковременного пребывания, а также обучение специалистов социальных организаций, в том числе на базе стажировочных площадок Фонда.Благодаря реализации соглашения с использованием стационарозамещающих технологий поддержку получат около 3,5 тысяч особенных детей и их родителей, проживающих во Владимирской области.