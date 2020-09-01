Виновный обязан возместить причинённый государству имущественный вред в размере 400 тысяч рублей.

Судогодский районный суд 17 августа вынесен обвинительный приговор за браконьерскую охоту на лося. По информации пресс-службы администрации Владимирской области, 1 декабря 2019 года мужчина в деревни Мызино Судогодского района из карабина убил самку лося. По горячим следам сотрудники Госохотинспекции и полиции нашли браконьера, он дал признательные показания.За совершение указанного преступления ему назначили наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, лишением права заниматься охотой на срок 2 года, конфискацией оружия. Кроме этого, виновный обязан возместить причинённый государству имущественный вред в размере 400 тысяч рублей.