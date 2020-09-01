На 1 сентября отмечено 27 новых случаев заболевания.

По информации Роспотребнадзора, на территории Владимирской области за прошедшие сутк на 10:00 ч. 1 сентября лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на один больше, чем вчера, 31 августа. Больше всего заболевших во Владимире - 8 человек. На втором месте Муромский район - пять случаев, на третьем - Селивановский и Меленковский, где зарегистрировано по три заболевших.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6345 случаев заболевания, из них 1077 человек в г. Владимире, меньше всего отмечается в Селивановском районе - 66 случаев заражения.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории области.