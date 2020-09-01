Владимирская область умирать перестала, но по-прежнему болеет… коронавирусом! За последние сутки ни одного летального исхода. Число умерших по-прежнему 194. Новых случаев заболевания —

Владимирская область умирать перестала, но по-прежнему болеет… коронавирусом! За последние сутки ни одного летального исхода. Число умерших по-прежнему 194. Новых случаев заболевания — 27-мь в 9-ти муниципальных образованиях. Это на один больше, чем накануне. Всего больных теперь 6 345. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (8-мь новых пациентов с диагнозом КОВИД, накануне было 6-ть).