При этом уже третий день не фиксируется ни одного летального случая.

Во Владимирской области за прошедшие сутки от коронавируса излечились 23 человека. При этом уже третий день не фиксируется ни одного летального случая.Общее количество выявленных случаев коронавирусной инфекции во Владимирском регионе составило 6 345 (+27 за прошедшие сутки). Большинство пациентов, больныхCOVID-19, уже вылечилось (5 498). Наибольшее количество зараженных, по-прежнему, в областном центре – 1077, на втором месте – Гусь-Хрустальный район – 908, на третьем – Петушинский - 684. Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано во Владимире (8), Муромском (5) и Селивановском (3) районах.