Ровно 20 лет назад, 1 сентября 2020 года, президент Владимир Путин подписал указ о формировании Госсовета России. Такой орган необходим для нашей страны с ее федеративным устройством, поскольку помогает главе государства формировать политику с учетом мнений регионов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ровно 20 лет назад, 1 сентября 2020 года, президент Владимир Путин подписал указ о формировании Госсовета России. Такой орган необходим для нашей страны с ее федеративным устройством, поскольку помогает главе государства формировать политику с учетом мнений регионов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Последние два десятка лет Госсовет обеспечивает связь федерального центра с субъектами, отметил председатель нижней палаты. "На его заседаниях губернаторы имеют возможность донести свою точку зрения", – сказал Володин.Для России с ее федеративным устройством это очень важно, подчеркнул спикер Госдумы. По его словам, губернаторы, избранные народом, должны участвовать в управлении государством и отстаивать интересы своего региона на высшем уровне.Володин напомнил, что президент предложил повысить роль губернаторов в федеральной политике. После принятия поправок к Конституции и закрепления статуса Госсовета в основном законе, вырос уровень ответственности его членов и повысился статус принимаемых ими решений, отметил спикер. Он выразил уверенность, что это положительно отразится на эффективности системы власти.По словам председателя нижней палаты, федеральный закон о Госсовете находится на стадии подготовки. После внесения нормативно-правового акта на рассмотрение Госдумы, депутаты обсудят его с экспертным сообществом, резюмировал Володин.Напомним, что 1 июля состоялось голосование по поправкам к Конституции. При явке почти 68% изменение основного закона поддержали свыше 77% проголосовавших.