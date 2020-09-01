01.09.2020

2020-09-01 12:50:29

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (32(9729) от 1 сентября 2020 года).

К СЛУЖБЕ ПРИСТУПИЛИ

По сложившейся традиции, состоялись встречи руководства Главного управления с выпускниками Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Читайте на странице 2.



РОССИЯ ПОДВИГАМИ СИЛЬНА!

20 августа текущего года в столице, на Поклонной горе, стартовал динамовский автопробег «Москва — Волгоград», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Читайте на странице 2.



ГОТОВИТЬ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

В Ситуационном центре на Петровке, 38, в режиме видеоконференцсвязи посредством платформы IVA MCU прошёл учебно-методический сбор с сотрудниками, состоящими в кадровом резерве ГУ МВД России по г. Москве. Продолжение на странице 3.



ПОДХОДИТЬ К РАБОТЕ ТВОРЧЕСКИ

По итогам городского конкурса профессионального мастерства отделение участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Южное Бутово (ЮЗАО) заняло первое место. Читайте на странице 4.



С ЗАБОТОЙ О БЕЗОПАСНОСТИ ЮНЫХ ПЕШЕХОДОВ

В связи с приближением нового учебного года с 24 августа по 7 сентября 2020 года Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве проводит общегородской профилактический рейд. Читайте на странице 4.



В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Воздействовать на преступность только путём возбуждения, расследования, судебного рассмотрения уголовных дел и привлечения отдельных виновных к уголовной ответственности — это всё равно что пытаться выиграть войну, используя только снайперов. Продолжение на странице 5.



«САМОЕ ГЛАВНОЕ — РАБОТАТЬ ДЛЯ ГРАЖДАН!»

Секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Вадим БРЕЕВ и председатель Общественного совета при УВД по СВАО Роман АБРАМОВ в рамках акции «Гражданский мониторинг» посетили отделения по вопросам миграции районов Свиблово и Бабушкинский. Продолжение на странице 5.



ВЕРНЫЙ СЛУЖЕБНОМУ ДОЛГУ И ОТЕЧЕСТВУ!

3 сентября нынешнего года помощнику министра внутренних дел Российской Федерации, члену Коллегии МВД России, председателю Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковнику внутренней службы Ивану ШИЛОВУ исполняется 90 лет. Подробности читайте на странице 6.



«РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ»

С чего начинается «киношный» образ сотрудника уголовного розыска? Если на время отставить в сторону привычные штампы о «следовании пути служения Закону» и т.д., а говорить о чисто зрительском или, если угодно, бытовом восприятии идеального оперативника, то это образ настоящего мужика. Читайте на странице 7.



ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Читайте на странице 8.



НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

В древности князья, а по их поручению — дружинники и слуги занимались борьбой со злодеями. К этому привлекались и свободные люди — общинники. Подробности читайте на страницах 8-9.



ОДИН ВЕЧЕР В «ЯМЕ»

На улицах Москвы, после отмены режима самоизоляции, с наступлением сумерек начали массово собираться люди и устраивать шумные вечеринки, нарушая общественный порядок. Читайте на странице 9.



ИМ ЗНАКОМА КАЖДАЯ УЛИЦА

На часах 20:30. В отделе МВД России по Нижегородскому району ЮВАО города Москвы начинается инструктаж сотрудников отдельного взвода ППСП, заступающих в ночную смену. Читайте на странице 10.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 11.



ВРАГ ДЕЙСТВУЕТ ИЗБИРАТЕЛЬНО

В современном мире существует множество вызовов безопасности государства и общества. Один из таких вызовов — деятельность организаций и группировок экстремистской направленности. Читайте на странице 12.



ВЧЕРА И СЕГОДНЯ КУРСКОГО ВОКЗАЛА

В апреле 1919 года была сформирована железнодорожная милиция, которая следила за порядком на стратегически важных объектах транспорта, семи вокзалах столицы и станциях в пределах Московской губернии. Читайте на странице 13.



БИОГРАФИЯ ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»

За плечами человека, возглавлявшего в Москве милицейское ведомство с декабря 1926 по сентябрь 1929 года, довольно непростая судьба. Продолжение на странице 14.



МАХНЁМСЯ ЖЁНАМИ НЕ ГЛЯДЯ

Великолепный дом Нарышкиной, где впоследствии жил её муж Кирилл Григорьевич Разумовский, был построен на старинном Романовом дворе. Читайте на странице 15.



Эти и многие другие материалы Вы можете прочитать на официальном сайте газеты www.petrovka-38.com. Также, если Вы хотите получать газету «Петровка,38» на дом, можно оформить подписку на Почте России.

Подписной индекс 55054. Редакция газеты «Петровка,38» ГУ МВД России по г. Москве.