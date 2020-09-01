Совместно с сотрудниками транспортной полиции в течение сентября будут организованы и профилактические рейды.

Железная дорога ошибок не прощает.В начале нового учебного года железнодорожники напомнят школьникам и студентам правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте.С 31 августа по 30 сентября на Горьковской железной дороге проводится месячник "Детям – безопасную железную дорогу!".В ходе месячника в образовательные учреждения, находящиеся в населённых пунктах прохождения Горьковской железной дороги, будут направлены специальные электронные материалы. С их помощью педагоги смогут ознакомить учащихся с правилами безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.Также в течение месяца пройдут совместные с транспортной полицией рейды на станциях и перегонах ГЖД по выявлению подростков, нарушающих правила поведения на железной дороге.Основной причиной травмирования детей и подростков на железной дороге является хождение по путям и пересечение их в неположенных местах перед приближающимся поездом. Также несовершеннолетние получают травмы от воздействия электротока, поднимаясь на подвижной состав.