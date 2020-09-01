Актер кино и сериалов рассказал о внебрачном ребенке. Алексей Шевченков несколько лет скрывал дочь.

Актер кино и сериалов рассказал о внебрачном ребенке. АлексейШевченков несколько лет скрывал дочь.Звезда фильма "Ворошиловский стрелок" женат на коллеге поцеху, актрисе Московского драматического театра АрменаДжигарханяна Ольге Шевченко. Супруга подарила Алексею двух детей – Варвару иВасилису.По словам актера, этот брак давно трещит по швам. Отношенияизжили себя. Сейчас Ольга и Алексей оформляют развод.Полтора года назад у Шевченко появился третий ребенок. ДочьУльяну знаменитости родила любовница. Артист признал малышку. "Это желанныйребенок", – подчеркнул Алексей.Актер добавил, что от собственного ребенка никогда не откажется. Шевченкохотел дать внебрачной дочери свою фамилию, однако мама крохи воспротивиласьэтому."Я и скрывал ребенка только потому, что она маленькая", – заметила звезда кино и сериалов.Отцовство делает Шевченко счастливым. Актер на многое готовради детей. Для отпрысков он выстроил особняк в Московской области. СкороАлексей возьмется за возведение второго дома. Большую часть времени актерпроводит за городом. Детям, по словам знаменитости, полезно бывать на природе.Звезда отечественного кино считает, что дочки важнее жен. Пословам Алексея Шевченко, любовь к женщине – временное явление, а чувство кдетям – нечто постоянное.