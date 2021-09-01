Систему дистанционного электронного голосования выбирают различные категории граждан за простоту, надежность и безопасность.

Систему дистанционного электронного голосования выбирают различные категории граждан за простоту, надежность и безопасность.С 17 по 19 сентября жители российской столицы смогутизбрать депутатов Государственной Думы РФ с помощью дистанционного электронногоголосования (ДЭГ). Система онлайн-выборов постепенно становится альтернативойтрадиционному способу голосования на избирательных участках. Сегодня ДЭГособенно актуален, потому что позволяет максимально сократить социальныеконтакты в период пандемии коронавируса.Эксперты отмечают, что дистанционное голосование позволитзначительно повысить явку на сентябрьских выборах. В целом, возможностьвыполнить гражданский долг, не покидая квартиру, должна повысить интересизбирателей к предстоящим выборам.Директор Института исследований социальной памятиАлександр Жидченко подчеркнул, что сегодня онлайн-формат голосования выбираютдаже консервативно настроенные россияне. Он напомнил о недавнем исследованииВЦИОМ. Социологи выяснили, что абсолютное большинство москвичей информировано оДЭГ, а половина опрошенных готова голосовать дистанционно."При таких показателях явка на онлайн-голосованиибудет высокой, и вполне сопоставимой с явкой на электронном голосовании попоправкам в Конституцию РФ. В свою очередь, высокая явка на ДЭГ даст импульсросту общей явки на выборах. Расширение явки прогнозируется за счет категорийграждан, которые традиционно не очень активно ходят на избирательные участки:дачники, люди с хроническими заболеваниями, молодежь, ведущие занятой образжизни представители разных профессий – бизнесмены и так далее", – отметил эксперт.Политолог Максим Крутилин тоже придерживается позиции,что онлайн-голосование способно повысить явку избирателей. Эксперт подчеркнул,что участие в ДЭГ безопасно, быстро и просто. По его мнению, дистанционныйформат голосования подойдет для различных категорий граждан."Такой способ также намного облегчает процессголосования работающим в дни голосования, пенсионерам или гражданам,находящимся не в Москве. Особый интерес в условиях ДЭГ вызывает категориямолодежи: на мой взгляд возможность дистанционного голосования повысит процентявки именно молодых москвичей на выборах", – уверен эксперт.Напомним, в 2021 году у москвичей будет возможностьдистанционно проголосовать за депутатов Госдумы, Мосгордумы и советамуниципальных депутатов района Щукино. Для этого необходимо до 13 сентябрявключительно оставить заявку на портале mos.ru.