Только зарегистрированные москвичи смогут участвовать в онлайн-выборах в Госдуму.

Только зарегистрированные москвичи смогут участвовать в онлайн-выборах в Госдуму.В единый день голосования, 19 сентября, россияне будут выбирать новый состав Государственной Думы РФ. У жителей столичного региона с 17 по 19 сентября будет уникальная возможность вместо посещения избиркомов выполнить гражданский долг с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Важно только успеть подать заявку.Менее двух недель осталось до завершения регистрации на онлайн-голосование в Москве. Подать заявку на участие в ДЭГ могут совершеннолетние граждане РФ с московской пропиской и полной учетной записью на портале mos.ru. Авторизоваться также можно через приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Последний день регистрации – 13 сентября включительно.Все заявки будут направлены в ЦИК РФ для проверки. В дальнейшем это поможет избежать так называемого двойного голосования. Итоговые уведомления о регистрации пользователи получат за несколько дней до начала выборов.Важно отметить, что среди участников ДЭГ в рамках акции "Миллион призов" будут разыграны сертификаты номиналом до ста тысяч рублей. Призовые баллы можно потратить на посещение различных объектов столицы, обед в ресторане, оплату покупок, пополнение карты "Тройка" или на благотворительность. Всего будет разыграно 250 различных призов, в том числе, квартиры и машины.