Во Владимирской области от коронавируса умерли ещё 10 пациентов. Об этом 1 сентября сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1712 ..

Во Владимирской области от коронавируса умерли ещё 10 пациентов. Об этом 1 сентября сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1712 летальных исходов.При этом 45 117 больных Covid-19 оправились от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 142 человека.Напомним, что за минувший день медики ещё 178 случаев ковида.