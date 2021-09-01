С 1 сентября 2021 года вступают в силу очередные законодательные поправки.

С 1 сентября 2021 года вступают в силу очередные законодательные поправки.С первого дня осени произойдут изменения в российском законодательстве. Поправки, ранее принятые Государственной Думой РФ, касаются важнейших сфер жизни и охватывают различные социальные группы: от студентов до пенсионеров.Так, в этом месяце российские пенсионеры смогут рассчитывать на государственную поддержку. Им положена единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей. Для этого нет необходимости куда-либо обращаться и писать заявление – выплату перечислят при любом виде пенсии. Об этом сообщает .С 1 сентября значительно облегчится процедура обжалования штрафов для водителей. Они смогут обратиться на сайт госуслуг или суда с жалобой на штраф, если ситуация зафиксирована дорожной камерой. При этом уведомление о штрафе будет считаться полученным, если автомобилист зашел в личный кабинет на сайте госуслуг. Далее у гражданина будет 10 суток на обжалование в онлайн-формате.Кроме того, в России стартовала кампания по мотивации граждан сделать прививку, что особенно актуально в период пандемии коронавируса. Держатели карты "Мир", зарегистрированные на портале госуслуг и прошедшие вакцинацию, примут участие в розыгрыше ста тысяч рублей методом рандомных чисел.Граждане стран СНГ смогут посетить Россию только при наличии мобильного приложения "Путешествую без CoViD-19". Для въезда они должны будут показать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.С 1 сентября россияне, взявшие детские больничные, будут получать выплаты в полном объеме от среднего заработка. Стаж родителя не будет играть роли, если заболевший ребенок младше восьми лет.Школьники и студенты с 14 до 22 лет могут рассчитывать на получение специальной "Пушкинской карты" с балансом три тысячи рублей. Деньги можно потратить на поход в музей или театр. В программе участвуют около восьми сотен учреждений культуры.Также студенты теперь имею возможность получить несколько квалификаций. Российские вузы получили дополнительные возможности для формирования образовательных программ. Аспиранты будут проходить обязательную предзащиту диссертаций.С сентября контролировать азартные игры в России будет единый регулятор. Для участия в турнирах пользователи будут обязаны подключиться к информационной системе оператора.