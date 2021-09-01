Злоумышленник заметил, что в нем находится значительная сумма. Воспользовавшись удобным моментом, когда пенсионерка отвлеклась, мужчина взял денежные средства с комода и быстро покинул квартиру...

«Сотрудниками уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Можайскому району г. Москвы при содействии сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 56-летний приезжий мужчина, подозреваемый в краже денежных средств из квартиры пенсионеров», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что в подъезд одного из домов на улице Гришина за пожилым мужчиной вошел неизвестный и проследовал с ним до квартиры. Злоумышленник представился пожилому человеку и его 83-летней супруге работником организации Мосгаз и убедил доверчивых людей, что должен произвести плановый осмотр газовой плиты.Пенсионеры предоставили ему такую возможность, и мужчина произвел у плиты манипуляции, имитирующие действия контролёра. Затем он объявил хозяйке, что та должна заплатить за его работу 700 рублей. В тот момент, когда пенсионерка доставала деньги из портмоне, злоумышленник заметил, что в нем находится значительная сумма. Воспользовавшись удобным моментом, когда пенсионерка отвлеклась, мужчина взял денежные средства с комода и быстро покинул квартиру. Заметив пропажу, пожилые люди немедленно позвонили в полицию. Материальный ущерб составил 350 тысяч рублей.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Кубинка задержали подозреваемого – 56-летнего приезжего мужчину.Следствием ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93