Налоговые инспекции региона с 1 сентября снова будут принимать налогоплательщиков без предварительной записи. Это связано с поэтапным снятием коронавирусных ограничений, сообщают в УФНС

Налоговые инспекции региона с 1 сентября снова будут принимать налогоплательщиков без предварительной записи. Это связано с поэтапным снятием коронавирусных ограничений, сообщают в УФНС области. Теперь прием и обслуживание налогоплательщиков в операционных залах налоговых инспекций будет проводиться без предварительной записи по следующему графику. понедельник, среда: 09:00 – 18:00; вторник, четверг: 09:00 – 20:00; пятница: 09:00 –